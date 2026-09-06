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ЦСКА проедется катком по «Спартаку», «Авангард» оступится дома из-за эпидемии травм. Экспресс на КХЛ

ЦСКА проедется катком по «Спартаку», «Авангард» оступится дома из-за эпидемии травм. Экспресс на КХЛ

А «Трактор» снова пропустит много.В понедельник, 7 сентября, сезон Континентальной хоккейной лиги продолжится восемью матчами.

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