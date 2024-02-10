Астрофизики показали, как черная дыра в центре Млечного Пути искривляет пространство-время

Согласно новому исследованию, проведенному с использованием данных рентгеновской обсерватории «Чандра», сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вращается так быстро, что искажает окружающее ее пространство-время.
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