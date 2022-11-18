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Месси выбирает между «ПСЖ» и «Барсой». «Ман Сити» тоже претендует на аргентинца

Будущее Лионеля Месси остается неопределенным. Аргентинский форвард колеблется между подписанием последнего крупного контракта с «ПСЖ» и возвращением в «Барсу», сообщает El National.

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