Сорок объектов образования построили в столице с начала года

В Москве за восемь месяцев 2026 года построили 40 образовательных объектов. Их общая площадь превышает 330 тысяч квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многофункциональн...
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым