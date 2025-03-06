Педагог с Алтая пожаловался в Конституционный суд на заниженную зарплату. Что там ответили

Мужчина зарабатывал меньше минимального размера оплаты труда Учитель средней общеобразовательной школы из села Целинного Алтайского края Евгений Неверов обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на заниженную заработную плату, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии