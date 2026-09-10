В Пензе семьям с новорожденными Иванами и Иваннами начали выдавать по 10 кг сладостей

Необычную акцию запустила пензенская кондитерская компания «ВанСлад». До конца сентября семьи по всей России, в которых родились Иван или Иванна, могут получить 10 кг продукции компании.
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