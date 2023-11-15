В футболе хотят ввести 10-минутные штрафы — зачем?

Что случилось? По данным The Times, IFAB обдумывают введение 10-минутного штрафа за оскорбления судьи в профессиональных соревнованиях, чтобы решить растущую обеспокоенность по поводу агресси в сторону судей.
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