ФСБ: задержаны шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудниками спецслужбы в рамках профилактических рейдов были задержаны в пяти городах шесть человек за подготовку вооружённых нападений, в том числе на школы.
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