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Регионы России

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«Спартак» одержал первую победу за три матча, разгромив «Ростов» 3:0

«Спартак» одержал первую победу за три матча, разгромив «Ростов» 3:0

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» выиграл у «Ростова» со счётом 3:0, прервав трёхматчевую безвыигрышную серию.

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