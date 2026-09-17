Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике: зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, а также экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина.