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Русская весна

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Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике: зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%

Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике: зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, а также экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина.

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