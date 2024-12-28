Олигархи Рублёвки заявили, что у них украсить ёлку стоит 300 тысяч

Олигархи Рублевки, которые до побега народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в Израиль часто нанимали этих артистов на новогодние корпоративы в своих особняках, объявили бойкот экс-примадонне и юмористу-иноагенту и не приглашают их на свои виллы в Израиле и на Кипре, где теперь попеременно живет сбежавшая пара.