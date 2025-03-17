БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сербия, остановись!», или Запад пытается избавиться от неугодных политиков на Балканах

«Сербия, остановись!», или Запад пытается избавиться от неугодных политиков на Балканах

 «Сербия, остановись!», Запад пытается избавиться от неугодных политиков на Балканах Несогласованные массовые манифестации в Белграде прошли относительно мирно И снова в Европе применяются майданные технологии.

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