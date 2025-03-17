«Сербия, остановись!», Запад пытается избавиться от неугодных политиков на Балканах Несогласованные массовые манифестации в Белграде прошли относительно мирно И снова в Европе применяются майданные технологии.
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