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Капитальный ремонт трассы Коноша — Вельск завершат в 2027 году

В этом сезоне асфальтом покрыли участок с 86-го по 99-й километр, а на будущий год работы продолжатся до 73-го километра — общая протяженность обновленной дороги составит почти 27 километров.

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