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В полуфиналах Кубка Стэнли-2025 забрасывают в среднем по 6,5 шайб за игру – второй показатель за последние 30 лет

В полуфиналах Кубка Стэнли-2025 забрасывают в среднем по 6,5 шайб за игру – второй показатель за последние 30 лет

«Эдмонтон» разгромил «Даллас» (6:1) в 3-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. За 6 матчей в двух сериях на этой стадии было заброшено 39 шайб – в среднем по 6,5 за игру.

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