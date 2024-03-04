В Екатеринбурге скоропостижно умер чемпион по бодибилдингу

Мужчине было лишь 28 летВ Екатеринбурге накануне, 3 марта, умер бодибилдер Дмитрий Кимак. Буквально за пару дней до гибели 28-летний спортсмен стал обладателем кубка чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал».
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