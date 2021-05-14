Гендиректор ВОЗ предупредил, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

WHO / YouTube Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил на брифинге в Женеве, что второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем в прошлом году, передает ТАСС.