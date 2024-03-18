Недобросовестный поставщик лишил приморскую больницу жизненно важных инструментов

Приморское УФАС России рассмотрело обращение ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» о включении сведений об индивидуальном предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает PRIMPRESS.
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