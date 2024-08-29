Ребенок выпал из окна и был госпитализирован

В Уфе продолжается череда трагических случаев с выпадением детей из окон. На этот раз пострадал 4-летний мальчик, который выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Свободы в микрорайоне Черниковка.
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