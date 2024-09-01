Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли самую масштабную с начала СВО атаку БПЛА на российские регионы.
Ночью ВСУ попытались ударить по НПЗ и ГРЭС в Центральной России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Пора собрать все Панцири страны в несколько поясов ПВО от дронов в направлении от СВО к центральной России При этом полностью исключить возможность запуска дронов с территории РФ (за исключением Крыма, 4-х новых регионов и прифронтовых областей РФ
Ответить
11 час.
Maxim
Засечная черта с дробовиками, как при татарах, всем слушать, по-другому - никак.. Есть же антидрон патрон, с кевларовой нитью, вот по участкам самообороне и патрулировать..
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
КТО и ОТКУДА запускает эти дроны?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии