Ночью ВСУ попытались ударить по НПЗ и ГРЭС в Центральной России

ВТ

Врам Тавризов

Пора собрать все Панцири страны в несколько поясов ПВО от дронов в направлении от СВО к центральной России При этом полностью исключить возможность запуска дронов с территории РФ (за исключением Крыма, 4-х новых регионов и прифронтовых областей РФ