Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Так "культурная Европа" скатилась к черту!Французские наемн...
  • Eduard
    Лягушатники!Французские наемн...
  • Игорь Васиков
    За что боролась, с тем и поролась...Французские наемн...

Ночью ВСУ попытались ударить по НПЗ и ГРЭС в Центральной России

Ночью ВСУ попытались ударить по НПЗ и ГРЭС в Центральной России

Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли самую масштабную с начала СВО атаку БПЛА на российские регионы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Пора собрать все Панцири страны в несколько поясов ПВО от дронов в направлении от СВО к центральной России При этом полностью исключить возможность запуска дронов  с территории РФ (за исключением Крыма, 4-х новых регионов и прифронтовых областей РФ
Ответить
11 час.
Maxim
Засечная черта с дробовиками, как при татарах, всем слушать, по-другому - никак.. Есть же антидрон патрон, с кевларовой нитью, вот по участкам самообороне и патрулировать..
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
КТО и ОТКУДА запускает эти дроны?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх