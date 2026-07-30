Перерасчёт пенсий в Тверской области: выплаты вырастут у работающих пенсионеров

Отделение СФР по Тверской области увеличит пенсии более 87 тысяч работающих пенсионеров. С 1 августа Отделение Социального фонда России (СФР) по Тверской области проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2025 году.