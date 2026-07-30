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Перерасчёт пенсий в Тверской области: выплаты вырастут у работающих пенсионеров

Перерасчёт пенсий в Тверской области: выплаты вырастут у работающих пенсионеров

Отделение СФР по Тверской области увеличит пенсии более 87 тысяч работающих пенсионеров. С 1 августа Отделение Социального фонда России (СФР) по Тверской области проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2025 году.

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