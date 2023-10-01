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Япония хочет остаться на рынке морепродуктов России. Опасения из-за воды с АЭС «Фукусима-1»

Япония хочет остаться на рынке морепродуктов России. Опасения из-за воды с АЭС «Фукусима-1»

Японское правительство делает все возможное, чтобы убедить Россию не запрещать импорт японских морепродуктов из-за опасений, связанных с сбросом в Тихий океан очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1».

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