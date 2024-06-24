Чулпан Хаматова уверяет, будто сама ушла из театра в Риге ради гастролей в ЕС и США

Сбежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины актриса Чулпан Хаматова, покидая Новый Рижский театр после двухлетнего срока службы там, уверила, что её вовсе не выгоняли оттуда из-за профнепригодности, а кшла она сама чтобы пуститься в увлекательные гастроли по США и Западной Европе.