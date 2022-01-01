За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2472 2 Санкт-Петербург 1534 3 Московская область 1271 4 Свердловская область 499 5 Краснодарский край 496 6 Челябинская область 475 7 Иркутская область 450 8 Пермский край 428 9 Красноярский край 415 10 Алтайский край 404 11 Приморский край 392 12 Ростовская область 378 13 Ленинградская область 344 14 Хабаровский край 339 15 Новосибирская область 322 16 Омская область 319 17 Самарская область 312 18 Нижегородская область 312 19 Кемеровская область 310 20 Ставропольский край 286 21 Тюменская область 271 22 Воронежская область 262 23 Саратовская область 258 24 Тверская область 253 25 Республика Башкортостан 251 26 Волгоградская область 249 27 Владимирская область 227 28 Архангельская область 217 29 Ярославская область 217 30 Тульская область 216 31 Кировская область 201 32 Тамбовская область 195 33 Брянская область 193 34 Амурская область 187 35 Астраханская область 184 36 Пензенская область 184 37 Калининградская область 177 38 Республика Коми 168 39 Республика Карелия 164 40 Республика Бурятия 159 41 Томская область 153 42 Белгородская область 152 43 Ханты-Мансийский автономный округ 149 44 Ивановская область 148 45 Смоленская область 147 46 Новгородская область 140 47 Орловская область 137 48 Курганская область 134 49 Сахалинская область 130 50 Забайкальский край 129 51 Оренбургская область 127 52 Псковская область 120 53 Рязанская область 114 54 Ульяновская область 113 55 Калужская область 106 56 Республика Дагестан 104 57 Мурманская область 101 58 Республика Саха (Якутия) 99 59 Республика Крым 98 60 Липецкая область 94 61 Республика Татарстан 91 62 Кабардино-Балкарская Республика 90 63 Вологодская область 85 64 Республика Адыгея 80 65 Республика Хакасия 78 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 78 67 Курская область 78 68 Республика Северная Осетия-Алания 71 69 Удмуртская Республика 68 70 Республика Ингушетия 67 71 Карачаево-Черкесская Республика 66 72 Республика Мордовия 65 73 Республика Чувашия 58 74 Чеченская Республика 57 75 Севастополь 47 76 Республика Марий Эл 41 77 Костромская область 28 78 Еврейская автономная область 25 79 Республика Алтай 24 80 Камчатский край 19 81 Республика Калмыкия 15 82 Магаданская область 14 83 Республика Тыва 13 84 Ненецкий автономный округ 5 85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 519 733 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.