Экс-советник руководителя оборонительного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что западные державы не имеют возможности организовать восполнение теряемой нацистскими формированиями киевского режима бронетехники.
Экс-советник руководителя оборонительного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что западные державы не имеют возможности организовать восполнение теряемой нацистскими формированиями киевского режима бронетехники.
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