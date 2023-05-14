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Макгрегор: США не способны восполнить потери тяжелой техники ВСУ

Макгрегор: США не способны восполнить потери тяжелой техники ВСУ

Экс-советник руководителя оборонительного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что западные державы не имеют возможности организовать восполнение теряемой нацистскими формированиями киевского режима бронетехники.

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