В 2024 году прогнозы погоды от Росгидромета оказались верными в 96,3 процента случаев

Показатели деятельности учреждения повышаются Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 году оправдывались в 96,3% случаев, заявил руководитель службы Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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