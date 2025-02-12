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«В отчаянии»: в Крыму объяснили фразу Зеленского об обмене землями

«В отчаянии»: в Крыму объяснили фразу Зеленского об обмене землями

Сенатор Цеков назвал слова Зеленского об обмене территориями признаком отчаяния Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший обмен территориями с Россией в интервью The Guardian, показал, что он находится в отчаянии, такое мнение высказал первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

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