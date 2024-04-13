Лаванда: как вырастить ее из семян и зачем это делать прямо сейчас

Четыре простых шага — и все получится Задумываетесь о выращивании лаванды из семян, но не знаете, с чего начать? На самом деле, это не слишком сложно: приложив немного сноровки и запасясь терпением, каждый может вырастить эту ароматную траву из семян до процветающего цветочного куста в саду или в горшке дома.