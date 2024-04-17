NASA показало, как выглядит полное солнечное затмение на Земле с орбиты вокруг Луны

Земля во время полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года, снимок зонда Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University За астрономическим явлением следили не только тысячи людей на Земле, но и космические аппараты, в том числе находящийся на орбите вокруг Луны LRO.