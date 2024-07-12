Генерал ВСУ признал, что русские берут верх в подземной войне

То, что подземные штурмовые операции русских, как в Авдеевке или под Торецком (Дзержинск, ДНР), имеют успех и кого-то удивляют, говорит о полной некомпетентности нынешнего украинского военного командования.
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