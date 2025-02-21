Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

ИИ Иван Иванов Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Виктор Хованов А "положительный " живописный образ мигрантов висит у муфтия ДУМ Гайнутдина (или как там его?) в кабинете - предки нынешних мигрантов положили доски на тела наших предков и празднуют свою победу над коренным населением Руси..