Царьград Фото: коллаж Царьграда Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов.
Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
Виктор Хованов
А "положительный " живописный образ мигрантов висит у муфтия ДУМ Гайнутдина (или как там его?) в кабинете - предки нынешних мигрантов положили доски на тела наших предков и празднуют свою победу над коренным населением Руси..
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6 час.
Виктор Хованов
Никто Ленина не читал, тем более гегемон. Не надо идеализировать! Интеллигенции партия нужна была для карьерного роста. А работягам выброшенная на ветер десятка из зарплаты была не лишней для культурного проведения досуга.
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5 час.
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