Пять важных миссий в Москве: когда и зачем главы ЦРУ приезжали в Россию

От Ельцина до Путина: хронология визитов директоров ЦРУ в Москву за последние 30 лет.Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа 2026 года — лишь последний в череде поездок руководителей американского разведведомства в Россию.