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Царьград

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Пять важных миссий в Москве: когда и зачем главы ЦРУ приезжали в Россию

Пять важных миссий в Москве: когда и зачем главы ЦРУ приезжали в Россию

От Ельцина до Путина: хронология визитов директоров ЦРУ в Москву за последние 30 лет.Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа 2026 года — лишь последний в череде поездок руководителей американского разведведомства в Россию.

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