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Владимирские новости

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Авдеев отметил успехи владимирских спортсменов на международной арене

Авдеев отметил успехи владимирских спортсменов на международной арене

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил успехи спортсменов, среди которых победа на Чемпионате Европы в Загребе, успешное выступление на всероссийских соревнованиях в Челябинске и Спартакиаде учащихся.

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