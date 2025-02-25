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Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Чемпионат России по лыжным гонкам-2025 Казань Расписание трансляций 1 марта, суббота Скиатлон, женщины 10:00 Скиатлон, мужчины 12:00 2 марта, воскресенье Смешанная эстафета 11:00 4 марта, вторник Спринт, классический стиль, женщины и мужчины Квалификация – 11:00 Финалы – 13:00 6 марта, четверг 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 11:00 15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 12:30 8 марта, суббота Командный спринт, свободный стиль, женщины и мужчины Квалификация – 12:00 Финалы – 13:30 9 марта, воскресенье Эстафета, женщины 11:00 Эстафета, мужчины 14:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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