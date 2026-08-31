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Царьград

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Хенрик Хаукеланн перешел в «Трактор» и потеряет место в сборной

Хенрик Хаукеланн перешел в «Трактор» и потеряет место в сборной

Норвежский вратарь Хенрик Хаукеланн подписал контракт с челябинским «Трактором» на два года. Однако в связи с этим он утратит возможность выступать за сборную Норвегии, поскольку местная хоккейная ассоциация запретила своим игрокам играть за российские клубы.

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