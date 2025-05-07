Молодежный совет при Палате представителей Национального собрания РБ.

Сегодня молодой специалист - мастер леса Глушанского опытно-производственного лесничества Бобруйского лесхоза Кирилл Зинков принял участие в работе первого заседания Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии