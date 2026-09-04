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Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри уклоняется от боя с Джошуа в Великобритании»

Менеджер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал ситуацию вокруг поединка Фьюри – Джошуа. «Люди говорят нам: «Подпишите контракт».

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