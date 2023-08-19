Специалисты РЭБ ЮВО в Армении выполнили специальные задачи на тренировке в высокогорье

В ходе тренировки специалисты осуществили пеленгование источников радиоэлектронного излучения, создали помехи средствам связи условного противника и выполнили сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения.
В ходе тренировки специалисты осуществили пеленгование источников радиоэлектронного излучения, создали помехи средствам связи условного противника и выполнили сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения.
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