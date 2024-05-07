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"Главы центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации": Экономист о плане ЕС использовать активы России

"Главы центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации": Экономист о плане ЕС использовать активы России

В ЕС договорились использовать 90% доходов от активов России на нужды Украины, заявил Шольц. "Политики могут говорить что угодно, но главы центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации", - указал экономический эксперт Коган.

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