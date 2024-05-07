"Главы центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации": Экономист о плане ЕС использовать активы России

В ЕС договорились использовать 90% доходов от активов России на нужды Украины, заявил Шольц. "Политики могут говорить что угодно, но главы центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации", - указал экономический эксперт Коган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии