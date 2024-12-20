Онлайн-услугу для застройщиков упростили в Подмосковье

Сервисы предпроверки и автозаполнения заявлений подключили на «Госуслугах» для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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