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Онлайн-услугу для застройщиков упростили в Подмосковье

Онлайн-услугу для застройщиков упростили в Подмосковье

Сервисы предпроверки и автозаполнения заявлений подключили на «Госуслугах» для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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