16 человек, которые своими выходками способны вывести из себя даже тех, у кого стальные нервы

Нас окружают самые разные люди. Чаще всего мы окружаем себя теми, с кем комфортно и легко. Но контролировать все невозможно, и порой в поле зрения появляются те, чье поведение, слова или поступки настолько выбиваются из общепринятых норм, что даже самые спокойные и уравновешенные личности теряют самообладание.