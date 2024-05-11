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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Тарасенко – очень разноплановый игрок. Если будет прогрессировать, то многого добьется»

32-летний форвард забросил шайбу в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (6:2, 2-1). Этот гол стал 46-м для российского игрока в 105 играх плей-офф за карьеру.

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