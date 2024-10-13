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Куба хочет провести реванш против России после 0:8 в первом матче: «Постараемся в официальные даты ФИФА»

Куба хочет провести реванш против России после 0:8 в первом матче: «Постараемся в официальные даты ФИФА»

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о желании провести еще один матч против сборной России.

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