Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

Как сообщил глава Роскомнадзора Вадим Субботин, с 24 февраля 2022 года ведомство заблокировало около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации на Украине, дискредитацией Вооруженных сил РФ и призывами к несанкционированным акциям и беспорядкам.