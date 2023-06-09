Daily Moscow

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Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

Как сообщил глава Роскомнадзора Вадим Субботин, с 24 февраля 2022 года ведомство заблокировало около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации на Украине, дискредитацией Вооруженных сил РФ и призывами к несанкционированным акциям и беспорядкам.

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