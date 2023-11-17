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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люк Хьюз набрал 10 очков в 15 играх сезона и делит с Минтюковым 1-е место в НХЛ среди защитников-новичков

20-летний американец отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).

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