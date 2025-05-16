Ревизия итогов Великой Отечественной чревата разжиганием межнациональных конфликтов

Часть I Продолжаем изложение дискуссии, развернувшейся на круглом столе «К 80-летию Великой Победы: важность сохранения исторической памяти о ВОВ в условиях современных информационных войн», который был организован в Бишкеке ЦЭИ «Ой Ордо».