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Спички - не игрушка

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У России появится свой "Суэцкий канал": Норвегия начинает операцию по его захвату уже сегодня?

У России появится свой "Суэцкий канал": Норвегия начинает операцию по его захвату уже сегодня?

     Автор: Андрей Ревнивцев Битва за главный центр мировой геополитики может состояться в ближайшее время.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гавриленко Александр
Гавриленко Александр

Стоит вспомнить, как Медведев (лидер ЕдРоссни)"отдал" норвегам часть нашего шельфа, размером с половину Норвегии! Кто за это ответит? Ненавистный для дерьмократов и ЕдРоссни, И.В. Сталин собирал страну по крупицам, а эти просерают её! Можно еще вспомнить и "Даманский", защищая который, в конце 1960-х, наши отцы и деды сложили свои головы, был отдан китайцам! И кто это сделал? Снова - ЕдРоссня! Поэтому, 20.09., нужно взять свою семью, соседей, знакомых и проголосовать против них! Они очень этого бояться и распространяют слухи, что "голосовать не имеет смысла" или "испортите свой бюллетень". Это не так!!! Нужно идти голосовать, нужно менять страну, менять власть, менять законы!

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

за спиной Норвегии кукловоды. сами по себе они ничтожны в военном плане. т.о. вопрос не в Норвегии конкретно, а в глобальном зле в лице глобального же наднационального частного капитала, раскидавшего руками Трампа "камни" для последующей "укладки" по-новому так, как ИМ это надо. нужен БОЛТ с неудобной резьбой, чтобы положить его на стол будущих переговоров и остудить пыл засранцев.