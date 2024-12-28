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Петербургский дневник

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В Ленинградской области завершили расчистку реки Ижоры

В Ленинградской области завершили расчистку реки Ижоры

Рабочие также укрепили береговую линию По заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области в деревне Лукаши Гатчинского округа к новому году завершена расчистка реки Ижоры от остатков старой плотины.

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