В Ленинградской области завершили расчистку реки Ижоры

Рабочие также укрепили береговую линию По заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области в деревне Лукаши Гатчинского округа к новому году завершена расчистка реки Ижоры от остатков старой плотины.
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