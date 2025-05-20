Разработчики MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen улучшают систему предметов и их влиянияРазработчик Visionary Realms поделился подробностями об обновлении системы итемизации в MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, находящейся в раннем доступе.
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