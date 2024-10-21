Школу на 1275 мест в Тайшете строят по графику

В городе Тайшете Иркутской области продолжают строить трехэтажную школу на 1275 мест. Сегодня заместитель правительства области Александр Галкин по поручению главы региона проверил, как идет работа на строительной площадке.
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