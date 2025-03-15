Медвежий угол
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Медвежий угол

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Трамп: Я попросил Путина пощадить окруженных в Курской области украинских солдат

Трамп: Я попросил Путина пощадить окруженных в Курской области украинских солдат

Пощадим. Мы их "не больно зарежем".Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленные.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!  Вон, сегодня по России 24 ребята, которые на СВО, рассказали, КАК себя ведут бандэровские всушники.....  Российские позиции обстреливают постоянно, и ЕСЛИ МЫ ОТВЕЧАЕМ  (странная такая прозвучала фраза, именноЮ со словом &quot;если&quot;), они тут же начинают обстреливать гражданские объекты, где живут мирные люди. ОНИ ЩАДЯТ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, чтобы их щадили?!!  Трамп не тех жалеет... И мы туда же должны идти по указке Трампа?!!!  Тоже, указатель нашелся...
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7 час.
Алексей Горшков
А если он ещё и сдаться попросит? &quot;Кац предлагает сдаться&quot;?
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2 час.
Алексей Горшков
Не тратьте силы!
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2 час.
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