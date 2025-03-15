Пощадим. Мы их "не больно зарежем".Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленные.
Трамп: Я попросил Путина пощадить окруженных в Курской области украинских солдат
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!! Вон, сегодня по России 24 ребята, которые на СВО, рассказали, КАК себя ведут бандэровские всушники..... Российские позиции обстреливают постоянно, и ЕСЛИ МЫ ОТВЕЧАЕМ (странная такая прозвучала фраза, именноЮ со словом "если"), они тут же начинают обстреливать гражданские объекты, где живут мирные люди. ОНИ ЩАДЯТ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, чтобы их щадили?!! Трамп не тех жалеет... И мы туда же должны идти по указке Трампа?!!! Тоже, указатель нашелся...
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7 час.
Алексей Горшков
А если он ещё и сдаться попросит? "Кац предлагает сдаться"?
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2 час.
Алексей Горшков
Не тратьте силы!
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2 час.
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