Vladimir Lioubimcev

ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!! Вон, сегодня по России 24 ребята, которые на СВО, рассказали, КАК себя ведут бандэровские всушники..... Российские позиции обстреливают постоянно, и ЕСЛИ МЫ ОТВЕЧАЕМ (странная такая прозвучала фраза, именноЮ со словом "если"), они тут же начинают обстреливать гражданские объекты, где живут мирные люди. ОНИ ЩАДЯТ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, чтобы их щадили?!! Трамп не тех жалеет... И мы туда же должны идти по указке Трампа?!!! Тоже, указатель нашелся...